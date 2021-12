Nederlandse Openbaar Ministerie start requisitoir in MH17-zaak: “We staan hier om recht te doen aan alle slachtoffers”

Annuleren bij Center Parcs gaat allesbehal­ve vlot: “Slechts 150 euro compensa­tie op totaalbe­drag van 1250 euro”

Het regent klachten bij Center Parcs van mensen die in de kerstvakantie in Nederland een vakantie hebben geboekt. Velen willen nu annuleren omdat bijna alles gesloten is door de lockdown, maar annuleren gaat allesbehalve vlot. Bovendien verloopt de communicatie ook niet van een leien dakje. In een nieuwe reactie aan onze redactie laat Center Parcs weten dat mensen die een huisje voor een week hebben geboekt 30 euro compensatie krijgen in plaats van 15 euro per persoon. Fréderic Cuvelier uit bovenstaande reportage krijgt dus 150 euro in plaats van 75 euro op een totaalbedrag van 1.250 euro.

