Nederlandse onderwereldfiguur ‘Rico de Chileen’ krijgt 11 jaar cel

Justitie verhoogt druk op ‘drugsbaron uit Dubai’ met dossier vol granaten en cocaïne

18 maart De Antwerpse procureur brengt donderdagmorgen één van de grootste drugsdossiers van de voorbije jaren naar de raadkamer. De procureur vraagt de vervolging van 51 verdachten voor invoer van cocaïne, wapenhandel en granaataanslagen. ‘Top of the bill’ is de Antwerpse drugsbaron Nordine El H. (32) die zich schuilhoudt in Dubai. Lees hier meer over de drugsoorlog in Antwerpen.