Nederlandse moeder (61) vermoord in Spanje na bezoek aan zoon die hulp nodig had

Een 61-jarige Nederlandse vrouw is gisteren dood teruggevonden in een flat in de Zuid-Spaanse plaats Estepona, vlakbij Marbella. Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen. Haar 26-jarige zoon is als verdachte aangemerkt. De Spaanse politie vond hem na de moord al lopend langs een snelweg. Hij was halfnaakt en in verwarde toestand.

Het ging al een aantal weken niet goed met de Nederlandse man. Hij werd volgens bekenden alsmaar gewelddadiger en kon om de kleinste dingen agressief uit de hoek komen. Een huisgenoot was het gedrag van de Nederlander beu en verhuisde voor haar eigen veiligheid naar een hotel in de buurt. In de tussentijd werd de moeder van de man gebeld met de vraag of zij haar zoon weer tot bedaren kon brengen.

De moeder nam de melding serieus en stapte afgelopen maandag vanuit Nederland op het vliegtuig om haar zoon op te zoeken. Ze landde ‘s ochtends op het vliegveld van Malaga en ging vanuit daar naar het appartement van de Nederlander in Estepona. De huisgenoot van de Nederlander was er op dat moment bij, maar liet de moeder op haar initiatief alleen met haar zoon. De vrouw wilde het conflict met haar zoon in alle rust uitpraten.

Slagen en striemen

De volgende dag werd de huisgenoot door een flatbewoner gewaarschuwd dat de voordeur van haar appartement op een kier stond. Toen ze aankwam, zag ze dat het interieur van de woning was vernield. En de meubels waren zo geplaatst dat je ondanks het kiertje de flat niet binnen geraakte. Toen de huisgenoot door het sleutelgat keek, zag ze een vrouw op de grond liggen met verschillende kledingstukken om haar heen. Ze belde meteen de politie.

De Spaanse politie kwam met spoed ter plaatse en forceerde een deur van de slaapkamer. De vrouw op de grond bleek de moeder van de Nederlander te zijn. Ze was door fysiek geweld om het leven gekomen. Ze had onder meer rode vlekken en striemen op haar nek. De politie gaat ervan uit dat ze eerst is mishandeld en vervolgens is gewurgd.

Halfnaakt en in de war

Agenten startten na de vondst van het lichaam direct een zoektocht naar de Nederlander. Die werd enkele uren later langs een snelweg gevonden. Volgens Spaanse media was hij halfnaakt en flink in de war. De man werd in de boeien geslagen en is naar het ziekenhuis gebracht voor psychiatrisch onderzoek.

De politie gaat ervan uit dat hij zijn moeder om het leven heeft gebracht en vervolgens op de vlucht is geslagen. Wat de man bezielde, is niet duidelijk. Vermoedelijk hangt hem nu een jarenlange celstraf boven het hoofd.

