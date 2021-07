Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) overleden na aanslag

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag overleden. “Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar”, staat in een statement van zijn partner en familie.

De Vries is 64 jaar geworden en gold decennialang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek. “De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren”, staat in het statement. Nadere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgen op een later moment.

Dinsdagavond 6 juli werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie arresteerde in de loop van dinsdagavond drie verdachten. Twee van hen werden aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Zij worden verdacht van directe betrokkenheid. Het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. De laatste is vermoedelijk de schutter geweest, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. De politie deed huiszoekingen in Maurik, Tiel en Rotterdam en nam gegevensdragers en munitie in beslag.

Een derde verdachte werd aangehouden in Amsterdam-Oost. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben en is heengezonden.

Marengo

Over de achtergrond van de moord is nog niets bekend. Advocaat Inez Weski beklaagde zich erover dat er in de media al te gemakkelijk in de richting van Ridouan Taghi wordt gewezen, die zij verdedigt in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Taghi is daarin hoofdverdachte. Hij zou de opdrachtgever zijn van een reeks liquidaties, tegen het decor van de internationale cocaïnehandel.

In Marengo is Nabil B. kroongetuige. De Vries fungeerde sinds vorig jaar als adviseur en woordvoerder van B. Hij trok in die rol op met de twee huidige advocaten van de kroongetuige. In de wandelgangen wordt veelal gezegd dat het adviseurschap hem fataal is geworden. Hij had voor zover bekend geen beveiliging, omdat hij die niet wilde.

Een week nadat het Openbaar Ministerie in maart 2018 openbaar had gemaakt dat het in de Marengo-zaak over een kroongetuige beschikt, werd de broer van Nabil B. in Amsterdam-Noord doodgeschoten. In september 2019 is Derk Wiersum, de oorspronkelijke advocaat van B., bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. De moorden - zeker die op Wiersum - brachten een enorme schokgolf teweeg en zetten het proces Marengo onder hoogspanning. De zittingen gaan gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. De moord op Peter R. de Vries geeft Marengo definitief een ongekende, diabolische dynamiek.

De misdaadjournalistiek was de afgelopen jaren al eerder doelwit van het criminele milieu, op niet eerder vertoonde wijze. Er vonden aanslagen plaats op De Telegraaf en Panorama, en misdaadblogger Martin Kok werd doodgeschoten. Telegraafverslaggever John van den Heuvel heeft al jaren zware beveiliging.

