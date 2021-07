Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) overleden na aanslag: “Hij was ongeëvenaard, een van de beste”

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag overleden. “Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden”, staat in een verklaring van zijn partner en familie. De Nederlandse Vereniging van Journalisten spreekt van een “rilling die door het vak gaat”. De redactie van RTL noemt De Vries “ongeëvenaard”.

De Vries is 64 jaar geworden en gold decennialang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek. “De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren”, staat in het statement. Nadere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgen op een later moment.

Collega’s

Andere journalisten reageren aangeslagen op het nieuws: “Peter was degene die misdaadjournalistiek echt op de kaart heeft gezet. Hij heeft zich heel erg ingezet voor nabestaanden”, zegt misdaadverslaggever Mick van Wely. “Ik had een bijzondere band met Peter en vind het verschrikkelijk triest en ik kan er ontzettend kwaad over worden wat er gebeurd is.”

“Het is een enorme klap voor ons”, zegt Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland. “Bij RTL is iedereen echt verslagen en intens verdrietig. Ik kan het niet anders zeggen.” Volgens de programmadirecteur was De Vries “een van de beste journalisten van Nederland”. “Maar daarnaast stond hij ook slachtoffers van onrecht met raad en daad bij. Wat dat betreft is hij echt ongeëvenaard.”

“Er gaat een rilling door het vak”, klinkt het bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens de vicevoorzitter Folkert Jensma ziet de wereld er na het overlijden van De Vries anders uit. “Zijn dood past in de lijn van de moorden op advocaat Derk Wiersum, Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Deze aanslag heeft een zeer akelige, symbolische waarde.”

Politici

Ook Nederlandse politici zijn geschokt door de dood van De Vries: “Echt zo afschuwelijk”, stelt SP-leider Lilian Marijnissen. “Peter R. de Vries streed onvermoeibaar voor mensen die onrecht werd aangedaan. Het is nu aan ons om onverzettelijk de strijd te voeren tegen de misdaad, voor onze rechtsstaat.”

Ook Nederlands premier Mark Rutte reageert geschokt: “Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment.”

PVV-leider Geert Wilders vindt het “verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega’s. Rust zacht.”

Onze premier Alexander De Croo (Open Vld) wenst de Nederlanders veel sterkte: “Een aanslag op een journalist is een aanslag op de vrije pers en op onze democratie”, klinkt het.

Voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is diep aangeslagen door het nieuws: “Onderzoeksjournalisten zijn essentieel voor onze democratie. We moeten alles in werking stellen om ze zo goed mogelijk te beschermen.”

Dinsdagavond 6 juli werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie arresteerde in de loop van dinsdagavond drie verdachten. Twee van hen werden aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Zij worden verdacht van directe betrokkenheid. Het gaat om een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam. De laatste is vermoedelijk de schutter geweest, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. De politie deed huiszoekingen in Maurik, Tiel en Rotterdam en nam gegevensdragers en munitie in beslag.

Een derde verdachte werd aangehouden in Amsterdam-Oost. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben en is heengezonden.

