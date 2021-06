Nederlandse ministers verontwaardigd over bezoek van koning aan ‘Oranjestraat’: “Coronaregels gelden voor iedereen”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die samen met de koning de Marktweg bezocht, geeft in een reactie aan dat er wel geprobeerd is om de regels na te leven. “Iedereen heeft gepoogd zoveel mogelijk de gepaste afstand te behouden. Dat is, mede door toestroom aan mensen, niet steeds gelukt. We blijven hierop alert.”

Vakantie in Griekenland

Voor Willem-Alexander is het kennelijk lastig om koning in coronatijd te zijn, met alle sociale beperkingen die daarbij horen. Nog voor de rel rond de herfstvakantie in Griekenland kwamen hij en koningin Máxima vorige zomer in opspraak toen ze te dicht bij een Griekse ober stonden die op de foto wilde met het koningspaar. Via een tweet betuigden Willem-Alexander en Máxima destijds spijt. Ze schreven dat ze “in de spontaniteit van het moment" niet goed hadden opgelet. “Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.’’