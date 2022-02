Nederlandse man (74) opgepakt die zelfdodingsmiddel leverde aan 500 mensen

IN KAART. Deze Oekraïense regio’s werden vanochtend getroffen door de Russische invasie

Na de oorlogsverklaring die de Russische president Vladimir Poetin vannacht aflegde, is het gevreesde moment aangebroken: Rusland is begonnen met de invasie van buurland Oekraïne. De aanval gebeurde zowel vanuit het noorden, als vanuit het oosten en het zuiden. “Dit is een oorlog van agressie. Oekraïne zal zichzelf verdedigen en winnen. De wereld kan en moet Poetin stoppen. De tijd om te handelen is nu”, liet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba weten. Er zijn reeds dodelijke slachtoffers gemeld en er wordt nu gevreesd voor een volledige invasie van het land.

13:40