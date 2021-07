Nederlandse leverancier kocht Belgische cardiologen om

Voormalige Oostenrijk­se vicekanse­lier Strache staat terecht voor corruptie: “Welke wetswijzi­ging wenst u?”

6 juli Heinz-Christian Strache, de voormalige Oostenrijkse vicekanselier namens de extreemrechtse FPÖ (december 2017 - mei 2019), staat vanaf vandaag in Wenen terecht voor corruptie in een zaak in de nasleep van het Ibizagate-schandaal van twee jaar geleden. Strache zou destijds hebben ingegrepen in de wetgeving om ervoor te zorgen dat een Weense privékliniek zich kon laten erkennen door de sociale zekerheid.