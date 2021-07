Nederlandse kranten over Peter R. Vries: “Vastberaden, vol zelfvertrouwen en zonder angst”

De Volkskrant noemt De Vries voor slachtoffers en nabestaanden “een muur waar je tegenaan kunt leunen”. En hoewel sommige juristen zich afkeurend over zijn manier van werken hebben uitgelaten, is hij een fenomeen, aldus de Volkskrant.

NRC omschrijft de misdaadverslaggever als de meest dwingende tv-persoonlijkheid sinds de opmars van de commerciële televisie in de jaren 90. “Zijn carrière omvat vele iconische misdaadonderzoeken en onder meer een baanbrekende gerechtelijke uitspraak in de Puttense moordzaak. Hij is een onontkoombare persoonlijkheid als de bekendste journalist in de Nederlandse televisiewereld.”

Het Parool benadrukt dat De Vries veel meer dan alleen een misdaadverslaggever is. De Amsterdamse krant schrijft dat De Vries in de veertig jaar tussen zijn eerste misdaadreportage voor De Telegraaf en de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat ontelbare keren van rol verschoot. “De Vries is ook nog rechercheur, vertrouwenspersoon, aspirant-politicus, directeur van een advocatenkantoor, voetbalmakelaar, mediafenomeen en adviseur van de kroongetuige in het grootste misdaadproces ooit in Nederland. Niet zelden lopen zijn rollen dwars door elkaar heen, en altijd opereert hij in lijn met zijn karakter: vastberaden, vol zelfvertrouwen en zonder angst.”

Het AD noemt de moordaanslag op De Vries “wéér een doelbewuste aanslag op de rechtsstaat, vergelijkbaar met de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. en de moord op advocaat Derk Wiersum”.

De Telegraaf wijst erop dat nabestaanden van slachtoffers van de misdrijven waarin De Vries zich vastbeet met hem weglopen. “Als Peter zich met je zaak gaat bemoeien, dan weet je zeker dat die niet in de vergetelheid zal verdwijnen. De ouders van Nicky Verstappen weten ervan mee te praten. Evenals de nabestaanden van Milica van Doorn of de ten onrechte veroordeelde verdachten in de Puttense moordzaak.”

Volledig scherm © ANP