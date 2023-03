Nederlandse kinderen vinden cocaïne bij basisschool en proeven ervan

Vier kinderen van een basisschool in Tegelen, gemeente Venlo in Nederland, hebben vorige week een zakje met resten cocaïne gevonden en er vervolgens van geproefd. Volgens een woordvoerster van de politie vonden ze het zakje met de coke in de struiken net buiten de school. Op school zag een surveillerende medewerker de kinderen ervan proeven, greep in en haalde de politie erbij. De kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht en konden niet veel later in goede gezondheid weer naar huis, bevestigde de woordvoerster van de politie berichtgeving in De Limburger.