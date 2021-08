Nederlandse Kamer van Koophandel lekt privégegevens van 1.800 mensen, onder wie politici

Onder meer het privéadres van Kamerleden, bestuursleden en fractiemedewerkers van de partijen D66, GroenLinks, BIJ1 en Forum voor Democratie werden volgens RTL Nieuws gelekt. De privéadressen werden opgevraagd door een voormalig advocaat die nog toegang had tot de gegevens. Ook de gegevens van politieke jongerenverenigingen, politiek activistische organisaties en een studentenvakbond werden onterecht opgevraagd.

Het is niet duidelijk of de informatie daarna verder werd verspreid. De oud-advocaat, waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt, wil niet vertellen waarom hij de gegevens heeft opgevraagd, zo meldt RTL nog.

De zaak leidt wel tot ongerustheid op het Binnenhof, de Nederlandse tegenhanger van de Wetstraat. Onder meer Kamerlid Lisa van Ginneken van het links-liberale D66 schrijft op Twitter dat ze de zaak hoog opneemt. "Dit is geen gewoon datalek, maar een falende procedure in een publiek register dat juist bedoeld is om vertrouwen te bieden in het zakelijk verkeer!"

Sylvana Simons, leider van de antiracismepartij BIJ1, schrijft dat ze een debat wil over de zaak. Simons kreeg zelf een brief van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. In die brief staat onder meer alert te zijn op ongewone activiteiten rondom de woning en die te melden als ze zich voordoen.

De Kamer van Koophandel zegt de situatie te betreuren en meldt dat de oud-advocaat schriftelijk heeft aangegeven de gegevens inmiddels te hebben verwijderd.