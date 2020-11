Nederlandse journalist kan zonder veel moeite deelnemen aan 'geheim' online overleg EU-Defensieministers

Een Nederlandse journalist van RTL Nieuws is er gisteren met weinig moeite in geslaagd om deel te nemen aan de online vergadering van de 27 Europese ministers van Defensie. De journalist had via een foto van de Nederlandse minister de pincode van de virtuele meeting kunnen raden.

De Nederlandse minister Ank Bijleveld had op Twitter een foto gedeeld met daarop per ongeluk de inloggegevens en vijf van de zes cijfers van de pincode van de online vergadering. Het kostte journalist Daniël Verlaan dan ook niet veel moeite om het laatste cijfer te raden. Na enkele pogingen zat hij gewoon binnen in de meeting, een extra toegangsdrempel was er niet.

Verlaan schakelde daarop zijn camera en microfoon in en meldde netjes dat hij een journalist was. “Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?”, vroeg de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid Josep Borrell hem. Volgens RTL Nieuws werd de vergadering daarop geschorst omdat er duidelijk een veiligheidsinbreuk had plaatsgevonden.

Het Nederlandse ministerie spreekt over een “stomme fout”. “Een medewerker heeft per ongeluk een foto met een gedeelte van de pincode getwitterd. Dit geeft aan hoe goed je moet opletten bij het versturen van een afbeelding van een vergadering”, klinkt het tegenover RTL. Ook premier Mark Rutte zegt dat de minister niet voorzichtig genoeg is geweest. “Een vergadering van de ministers van Defensie is nooit onschuldig. Voorzichtigheid is geboden. De enige bijvangst hiervan is dat Bijleveld andere ministers hiermee heeft gewezen op hoe voorzichtig je moet zijn.”