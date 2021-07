Nederlandse jongeren vallen toeristen aan op Mallorca, één man zwaargewond in ziekenhuis

Sparen Gebruik je op vakantie best je krediet­kaart of je debetkaart?

12:00 Nu de coronaregels rond reizen wat versoepeld zijn, plannen heel wat mensen opnieuw een reis naar het buitenland. Maar welke betaalkaarten neem je best mee om te betalen en geld af te halen in het buitenland? Spaargids.be zocht uit welk betaalmiddel het voordeligst is.