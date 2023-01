Nederlandse jongen doet melding van mishandeling omdat hij ontevreden is over avondeten

Politie beëindigt inzet Lützerath, ook klimaatac­ti­vis­te Greta Thunberg weggevoerd door politie

De politie is klaar met haar operatie in het al lange tijd bezette Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath. De laatste bezetters zijn zondag uit de boomhutten gehaald. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is door de politie weggevoerd. Alleen in een tunnel onder de grond zitten nog twee activisten. Die worden door energiebedrijf RWE daaruit “gered”, aldus een woordvoerder van de politie in Aken. De politie heeft daarmee geen bemoeienis, en trekt zich daarom terug uit het dorp.

15 januari