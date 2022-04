Nederlandse jongen (13) overleden bij duikincident in Maleisië: vader en jonge Française konden wel gered worden

Russische Nobelprijs­win­naar belaagd met rode verf op trein

De Russische journalist Dmitri Moeratov, vorig jaar nog een van de twee laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede, is op een trein aangevallen door een onbekende die rode verf over hem uitgoot. Dat meldt Novaya Gazeta, de krant waarvan Moeratov hoofdredacteur is, met beeldmateriaal op Twitter. De verkeerspolitie is op zoek naar twee mannen, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

8 april