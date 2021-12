Nederlandse infectioloog benadrukt het belang van de boostervaccins: “AstraZeneca beschermt niet tegen klachten na besmetting”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



Volgens Van Dissel, voorzitter van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), kan omikron begin januari al voor de meerderheid van de besmettingen in Nederland zorgen. De infectioloog voegde daaraan toe dat boosteren de effecten van omikron wel kan dempen. Bij mensen die het AstraZenecavaccin kregen is er volgens gegevens uit Groot-Brittannië zelfs géén bescherming meer tegen klachten na een besmetting, aldus de infectioloog. Of AstraZeneca ook niet beschermt tegen ziekenhuis- of ic-opname door omikron, weet Van Dissel nog niet.

Van Dissel baseert zijn inschattingen op studies in onder meer Engeland en Zuid-Afrika. Het resultaat is hoe dan ook dat het aantal besmettingen door de nieuwe variant snel kan toenemen, zegt Van Dissel. “We weten nog een hele hoop niet, dingen die we wel willen weten. Bijvoorbeeld of de variant ook ziekmakender is dan de delta. Daardoor is het lastig om het effect van omikron op de ziekenhuisbezetting nu al te modelleren.”

Uit een vroege studie naar de werkzaamheid van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer/BioNTech in Groot-Brittannië, bleek eerder al dat twee doses daarvan veel minder verweer bieden tegen een symptomatische besmetting met omikron, vergeleken met de deltavariant. Een booster verhoogt die bescherming weliswaar naar 70 tot 75 procent in de eerste dagen na de inenting. Wetenschappers analyseerden daarvoor de gegevens van 581 gevallen van de omikronvariant en duizenden gevallen van de deltavariant.

Vier maand

In ons land werden ruim 2,8 miljoen AstraZenecavaccins toegediend. Op dit moment kan iedereen die er minstens vier maand geleden mee werd ingeënt een boostervaccin halen. Die derde prik is altijd met Moderna of Pfizer. Voor wie met het vaccin van Johnson & Johnson werd gevaccineerd ligt de termijn op minstens twee maanden, wie Pfizer of Moderna kreeg moet minstens zes maanden wachten. De Hoge Gezondheidsraad geeft later vandaag advies over de vraag of het zinvol is de huidige tijdsintervallen in te korten.