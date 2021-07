Nederlandse huurmoordenaar tijdens eigen verjaardagsfeestje gearresteerd in Spaans café

AD.nlDe Amsterdamse crimineel Jeffrey S., die eerder deze maand werd aangehouden in het Spaanse Torremolinos omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties of moordplannen, werd gearresteerd op een feestje ter ere van zijn eigen verjaardag. Dat melden Spaanse media.

De 31-jarige Amsterdammer wordt gezien als een huurmoordenaar en vervolgd in zaken die verband houden met de vete die in 2012 losbarstte in de Amsterdamse onderwereld. De strijdende partijen waren de groepen rond (de in mei 2014 geliquideerde) Gwenette Martha en Houssine ‘Hoes’ A. uit De Pijp (nog altijd op vrije voeten, voornamelijk in Marokko).

Feestje

S. wordt tot het kamp van Hoes gerekend. Hij werd op 1 juli geklist op verzoek van de Nederlandse politie in Spanje op verdenking van betrokkenheid bij levensdelicten (misdrijven die de dood van iemand anders tot gevolg hebben, nvdr.). De arrestatie gebeurde in een bar in Torremolinos tijdens een feestje voor zijn verjaardag, zo blijkt nu via lokale media.

Spaanse agenten schaduwden de Amsterdammer en kregen te horen dat hij het café zou bezoeken vanwege een feestje. De politie nam aan dat het feestje wel eens ter ere van zijn verjaardag zou kunnen zijn, een zeldzame gelegenheid dat S. zich buiten waagde. De autoriteiten wachtten af en vielen toen binnen met een zwaarbewapend team.

Op een foto die de Guardia Civil verspreidde, is te zien hoe het café versierd is en S. geboeid wordt weggeleid.

Moorden

De Nederlander is eerder al eens in Spanje aangehouden (in 2018 en 2019) op verdenking van betrokkenheid bij moorden. Hij werd in verband gebracht met de liquidaties van een Colombiaan en een Fransman, zat enige tijd vast maar werd weer vrijgelaten. In Nederland wordt hij vervolgd in de zaak 13Maracane, een onderzoek naar een criminele groepering die moorden pleegde.

