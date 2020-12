Nederlandse horecazaken zijn het zat en gooien deuren open op 17 januari, ondanks verbod

In Nederland beslissen duizenden horecaondernemers om vanaf 17 januari de coronamaatregelen naast zich neer te leggen. Ze zullen de deuren van hun cafés en restaurants openen, verbod of niet.

Een groot aantal Nederlandse horecaondernemers vindt dat de maat nu echt vol is. Horecabedrijven in totaal vijftig steden en regio's zeggen het vertrouwen in het Nederlandse kabinet op en gaan op 17 januari weer open, zelfs als dat niet mag.



Ze zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn, omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee.

Nijpend

Het gaat om ondernemers in vijftig lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), daarvan heeft de horecabranchevereniging er in totaal ruim 230. De landelijke organisatie staat niet achter de actie.

Vorige week waarschuwde voorzitter Robèr Willemsen wel al dat een aantal ondernemers de deuren dreigde open te gooien. Hij riep zijn achterban nog op om ‘niet dwars te doen’. KHN zal volgens Willemsen nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Volgens de sectorvereniging ziet het kabinet evenwel onvoldoende in hoe nijpend de situatie is voor de horecauitbaters. In een enquête gaf onlangs 17 procent aan geen buffer meer te hebben, of hooguit een buffer voor één maand, 12 procent verwacht het niet of waarschijnlijk niet te redden.

Quote Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. We staan op het punt keihard te verzuipen Johan de Vos, woordvoerder namens de horecaondernemers

‘Niet vol te houden’

Directe aanleiding voor de rebellie zijn de uitlatingen van de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA), vorige week in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Daarin kondigde hij aan dat ‘we ervan uit moeten gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari’. Die opmerking zette veel kwaad bloed bij de horecasector.

Tot eind januari of langer de deuren dichthouden kan echt niet meer, laat woordvoerder Johan de Vos namens de opstandige ondernemers weten. “Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. We staan op het punt keihard te verzuipen. Zo houden we het niet langer vol.”

Tot eind januari of langer de deuren dichthouden kan echt niet meer, laat Johan de Vos, woordvoerder namens de opstandige horecaondernemers weten.

‘Open of failliet’

De Vos schat dat in totaal zeker duizenden ondernemers hoe dan ook hun deuren zullen openen, om “zichzelf te redden”. “Anders gaat 50 procent van de ondernemers in deze prachtige branche failliet. Er rest nu niets meer dan de keuze, opengaan of failliet gaan.”

De muitende KHN-afdelingen kiezen daarbij bewust voor heropening in januari, omdat er vermoedelijk te veel drukte zou komen als ze met de feestdagen al open zouden gaan. “We willen voorkomen dat eventueel oplopende cijfers aan ons toe worden geschreven”, zegt De Vos. Bij de heropening houden ze zich ook aan de protocollen voor veilige opening die KHN eerder opstelde. “Want wij zijn ervan overtuigd dat onze branche niet het probleem is”, klinkt het.

Quote Leidend voor de ver­volgstap­pen is het aantal nieuwe besmettin­gen. Dat is op dit moment nog te hoog en het daalt maar langzaam Een woordvoerder van het kabinet

Kabinet wil “in gesprek blijven”

“Het kabinet is en blijft in gesprek met de sector over de coronamaatregelen en steunpakketten”, zegt een woordvoerder van het kabinet in een reactie op de aankondiging. Hij wijst erop dat er nog een aantal momenten komen waarop het kabinet besluiten neemt. Ook ligt er een steunpakket voor de horecasector en ook daar wordt serieus over gesproken.

“Leidend voor de vervolgstappen is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat is op dit moment nog te hoog en het daalt maar langzaam”, aldus nog de woordvoerder. Het kabinet kijkt volgens hem steeds naar wat mogelijk en ook nodig is. Dat geldt ook voor de horeca.

Volgens ingewijden heeft het kabinet intussen advies gevraagd aan experts over een mogelijk kleine versoepeling voor de droge horeca (de restaurants) tijdens de periode rond kerst en oud en nieuw. Op 8 december neemt het de eerste besluiten over de komende periode. Maar ook daarna en voor 17 januari zullen nog een paar beslissingen vallen, stelt de woordvoerder. “Alles hangt daarbij af van de ontwikkelingen met het coronavirus.”

De horecaondernemers die opengaan zeggen wel dat KHN landelijk alles heeft gedaan om bij het kabinet de noodzaak voor steun voor de branche aan te kaarten. Dat lukt echter niet voldoende, waardoor ze zich gedwongen voelen "zichzelf te redden". Beeld ter illustratie.