Nederlandse horeca sloot bijna twee weken geleden de deuren, maar effect lijkt uit te blijven. Hoe kan dat?

In België is het inmiddels iets meer dan een week geleden dat de strengere coronamaatregelen zijn ingegaan. Een daarvan was het sluiten van de horeca. Nederland deed het ons een week eerder (donderdag 15 oktober) al voor, maar daar zakken de cijfers niet meteen. Hoe komt dat?

Bij ons is het effect van de maatregelen nog niet meteen waarneembaar: er is dan wel een vertraging in het aantal nieuwe besmettingen, maar de cijfers hebben nog steeds geen buigpunt bereikt. Dat is niet vreemd, want het effect van nieuwe maatregelen laat tien tot zelfs veertien dagen op zich wachten. Alleen is er in Nederland, waar de horeca bijna veertien dagen geleden reeds de deuren moest sluiten, ook nog geen effect te zien.

Terwijl Nederland twee weken geleden nog 7.000 nieuwe besmettingen per dag registreerde, zijn dat er inmiddels meer dan 10.000. Gisteren werden er 10.211 besmettingen gemeld, een dag eerder waren dat er 8.669 (1.542 minder). Een toename van het aantal testen en een vertraging in het telsysteem kan daar een verklaring zijn, was het niet dat het aantal ziekenhuisopnames ook toeneemt. Zo liggen er inmiddels 2.249 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Een kleine week geleden (donderdag 22 oktober) waren dat er 2.003. Ter vergelijking: in België liggen er inmiddels 5.260 patiënten met corona in het ziekenhuis. Wellicht overschrijden we morgen het absolute piekmoment van 6 april, toen werden er 5.759 ziekenhuisbedden bezet.

Afvlakking

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo lijkt het aantal nieuwe besmettingen (zowel in Nederland als in België) stilaan af te vlakken. In de afgelopen week ontving Nederland in totaal 67.542 nieuwe meldingen van Covid-19, een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van de week daarvoor, toen was er eveneens sprake van een stijging van het aantal besmettingen met 27 procent. Nog een week eerder was dat een stijging van maar liefst 60 procent. Bovendien worden er in Nederland nog altijd niet zoveel ziekenhuisbedden bezet als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eind september in een doemscenario voorspelde.

Dat het wat langer duurt voordat de maatregelen (een groot) effect hebben, kan ook verklaard worden door de gewijzigde situatie. Terwijl men voor de eerste golf nergens mondmaskers droeg, geen afstand bewaarde en vaak het huis verliet wanneer men zich wat ziekjes voelde, gebeurde dat niet meer voor de tweede golf. Daardoor is het effect van de maatregel wellicht kleiner.

Aantal nieuwe besmettingen in België:

