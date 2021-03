Nederlandse homoseksuele mannen met vaste partner mogen voortaan bloed doneren

Nederlandse homo- of biseksuele mannen in een monogame relatie met een andere man kunnen vanaf september bloed doneren. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin blijkt dat dit geen problemen oplevert voor de veiligheid van de bloedvoorziening, schrijft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. In ons land aanvaardt het Rode Kruis nog steeds geen mannen die seks hebben met mannen als bloeddonoren.

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) mochten tot nu toe ook in Nederland geen bloed doneren, omdat ervan uit werd gegaan dat zij als groep een verhoogd risico hadden op infectieziektes zoals hiv. Sanquin liet onderzoek doen naar het selectiebeleid. De onderzoekers concludeerden dat het beleid "niet enkel gebaseerd zou moeten zijn op het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor ontvangers van transfusiebloed, maar dat ook het recht op gelijke behandeling van MSM ten aanzien van bloeddonatie meegewogen moet worden", aldus de minister.

Door deze aanpassing verandert het selectiebeleid "in een meer individueel gerichte beoordeling van het risicogedrag", schrijft Van Ark. In principe moet het voor MSM ook mogelijk worden om plasma te doneren. "Dit laatste vergt nog nader overleg met partijen die betrokken zijn bij de verwerking van het plasma tot geneesmiddelen." Van Ark verwacht dat hier eind volgend jaar meer duidelijkheid over komt.

Quote Het eindpunt is wat mij betreft dat individu­eel risicoge­drag leidend is en niet iemands geaardheid. Nederlandse minister voor Medische Zorg Tamara van Ark

De minister is "verheugd" dat het beleid nu wordt veranderd. “Het eindpunt is wat mij betreft dat individueel risicogedrag leidend is en niet iemands geaardheid.”

Eind volgend jaar moet duidelijk worden of MSM zonder vaste partner ook donor kunnen worden, door bijvoorbeeld gerichte vragen te stellen over risicogedrag. Volgens directeur van de Nederlandse bloedbank Daphne Thijssen is dat niet eenvoudig. “We onderzoeken hoe we met een set aan gerichte en gevalideerde vragen snel en accuraat gedrag met hoger risico vinden. Tot hoever vraag je door? Wanneer vindt een donor het ongemakkelijk om te antwoorden? Dekken de vragen de risico's voldoende af? We gebruiken de tijd om dit te onderzoeken en voor te bereiden."

Belangenorganisatie COC heeft zich jarenlang ingezet voor de beleidswijziging. De organisatie is blij dat er "een einde komt aan discriminatie van homo- en biseksuele mannen in het bloeddonatiebeleid", en voorzitter Astrid Oosenbrug spreekt van "een heuse doorbraak". "'Straks word je als homo- of biseksuele man eindelijk niet meer uitgesloten om wie je bent, wanneer je een ander wilt helpen door bloed te doneren", aldus Oosenbrug. "We hebben altijd gepleit voor een zo veilige mogelijke bloedvoorraad met zo min mogelijk discriminatie. We zijn blij dat het nieuwe beleid aan die beide criteria voldoet."

Ook in Italië en Spanje wordt gekeken naar iemand gedrag in plaats van iemands geaardheid bij de beoordeling van mogelijke donoren. In België mogen homo- en biseksuele mannen pas twaalf maanden na hun laatste seksuele contact bloed doneren, waardoor bloeddonatie door seksueel actieve homo- en biseksuele mannen in feite onmogelijk is. Volgens het Rode Kruis gaat het om een voorzorgsmaatregel om de veiligheid te garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt.