Nederlandse “Hof van Cassatie” vernietigt veroordeling Moskou in Yukos-zaak

Yukos was één van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.

57 miljard dollar

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland die beslissing ongedaan te maken, maar in beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk.

Omdat Rusland opnieuw protest aantekende, lag de zaak nu bij de Hoge Raad, het Nederlandse equivalent van ons Hof van Cassatie. Het schadebedrag is door bijkomende boetes en rentes inmiddels opgelopen tot ruim 57 miljard dollar (49 miljard euro).

Die Hoge Raad gaf Rusland vrijdag gelijk op één punt. Moskou had namelijk aangevoerd dat de aandeelhouders bedrog zouden hebben gepleegd in de arbitrageprocedure. De Hoge Raad is van mening dat het gerechtshof Den Haag dat betoog “ten onrechte om procedurele redenen” buiten beschouwing heeft gelaten en er dus geen inhoudelijke oordeel over heeft gegeven. Het gerechtshof Amsterdam, dat zaken in hoger beroep behandelt, moet dat punt nu opnieuw behandelen.

Lees verder onder de foto:

Volledig scherm Yukos was één van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. REUTERS/Sergei Karpukhin © REUTERS

De Hoge Raad verwierp wel de overige klachten van Moskou, een definitieve beslissing. Volgens Rusland zou zo eerder uitgegaan zijn van een onjuiste uitleg van bepalingen uit het Verdrag inzake het Energiehandvest waarop bevoegdheden werden gebaseerd. Ook zouden eerdere vonnissen in strijd zijn geweest met de openbare orde.

Zelfs als de voormalig aandeelhouders gelijk hadden gekregen, kan het moeilijk zijn om het vonnis uit te voeren. Om Russische tegoeden of bezittingen te pakken te krijgen zal naar verwachting over de hele wereld nog jaren moeten worden geprocedeerd.

Ballingschap

De ex-aandeelhouders, verenigd in GML Limited, zeiden voorafgaand aan de uitspraak vertrouwen te hebben in de uitkomst. Rusland gaf geen commentaar. Chodorkovski, die een decennium in de gevangenis heeft doorgebracht en nu in ballingschap in Londen leeft, is geen partij in de zaak.

Het Yukos-besluit komt op het moment dat er meer conflicten spelen tussen Nederland en Moskou, die vaak in Nederlandse rechtbanken worden uitgevochten. Rusland bekritiseerde onlangs een uitspraak van een Nederlandse rechtbank dat een collectie Krim-goud, uitgeleend aan een Amsterdams museum, moet worden teruggegeven aan Oekraïne. Nederland berecht momenteel ook drie Russen en een Oekraïner bij verstek vanwege het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014, waarbij 298 mensen omkwamen.