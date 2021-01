Nederlandse herlanceert applaus voor coronahelden tijdens derde Britse lockdown

Annemarie Plas is van Nederlandse afkomst, maar woont en werkt in Londen. Op 26 maart lanceerde ze een oproep om te applaudisseren voor de zorgverleners, een eerbetoon dat toen ook in andere Europese landen zoals in Italië en in ons land aan de gang was. In het Verenigd Koninkrijk werd het een wekelijkse traditie, maar na tien weken vond Plas het welletjes. “Naar mijn gevoel hebben we het moment nu wel gehad en is het tijd voor wat anders”, zei ze in mei. Ze pleitte in de plaats daarvan voor een jaarlijkse dankbetuiging aan de zorgsector. En ze vond dat het maar eens aan de beleidsmakers was om respect te tonen aan de zorgverleners.