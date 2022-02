Nederlandse gynaecoloog verwekt minstens 21 kinderen met eigen sperma

Jos Beek werkte in het voormalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp, een van de voorgangers van het Alrijne. “Het lijkt er sterk op dat deze arts zijn eigen sperma gedoneerd en gebruikt heeft voor inseminatie van wensmoeders die anoniem zaad verwachtten. De kinderen en hun ouders waren hier voor zover bekend niet van op de hoogte”, stelt het Alrijne in een verklaring op zijn website.

De inmiddels overleden gynaecoloog verwekte volgens het ziekenhuis minstens 21 kinderen. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van kinderen die op zoek waren naar hun vader. In het kader van dat onderzoek werd het Alrijne in juni 2021 benaderd door Fiom, een stichting die zich specialiseert in vragen rond afstamming.

“Onacceptabel”

Het ziekenhuis noemt de manier waarop de gynaecoloog gehandeld heeft “onacceptabel”. “We zijn hier enorm van geschrokken”, aldus bestuurslid Peter Jue. “Zoiets heeft natuurlijk flinke impact op de betrokken ouders en kinderen. We zijn direct in gesprek gegaan met zij die dat wilden om te luisteren en onze medewerking toe te zeggen. Wij erkennen de situatie waarin zij terecht zijn gekomen en willen zoveel mogelijk doen om informatie boven tafel te krijgen.”

Alrijne vroeg een onafhankelijke commissie om onderzoek te doen naar de precieze gang van zaken. “Het is de bedoeling om zo veel mogelijk informatie van destijds te achterhalen en op een rijtje te zetten”, klinkt het. “Wat is er gebeurd? Onder welke omstandigheden heeft dit plaatsgevonden? En welke duidelijkheid kunnen we nu nog aan de betrokkenen geven? In de zomer hopen we het antwoord op al onze vragen te hebben.” Het onderzoek vindt plaats in overleg met de betrokken kinderen en ouders.

“Situatie nu volledig anders”

In de jaren dat Beek als gynaecoloog werkzaam was, bestond er volgens het Alrijne nauwelijks regelgeving rondom fertiliteitstrajecten. “Het vakgebied was nog in ontwikkeling. We willen graag benadrukken dat de situatie inmiddels volledig anders is. We hanteren landelijke protocollen en werken op een vaste en zorgvuldige manier. Onze werkwijze wordt regelmatig gecontroleerd via audits. Alrijne gebruikt al jaren geen donorzaad meer bij fertiliteitstrajecten.”

47 nakomelingen

Vorige vrijdag riep een ziekenhuis in Zwolle via advertenties in dagbladen oud-patiënten van Jan Wildschut op om zich te melden. De voormalige gynaecoloog gebruikte tussen 1980 en 1993 zijn eigen sperma bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Volledig scherm Het Isala-ziekenhuis in Zwolle. De inmiddels overleden fertiliteitsarts Jan Wildschut werkte er in de jaren '80 en '90. © PHOTO_NEWS - Fertiliteitscentrum Isala

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat Wildschut op die manier minstens 47 nakomelingen verwekte. Dit gebeurde bij behandelingen met donorsperma. Vorig jaar bleek dat hij ook eigen zaad gebruikte bij vruchtbare echtparen die bij hem kwamen voor een behandeling met het zaad van de echtgenoot.

De toenmalige inwoner van Hardenberg was een van de pioniers op het gebied van kunstmatige inseminatie met donorsperma. Niemand wist van zijn geheime agenda.

‘Het Zaad van Karbaat’

Beide zaken roepen in Nederland herinneringen op aan de affaire rond spermadokter Jan Karbaat. De omstreden arts, die in 2017 overleed, runde vanaf de jaren zeventig eigen spermaklinieken in Rotterdam en Barendrecht. Hij was destijds een autoriteit op het gebied van donorinseminaties en hielp stellen met vruchtbaarheidsproblemen en lesbische en alleenstaande vrouwen met een kinderwens door kunstmatige inseminatie met sperma van anonieme donoren. DNA-onderzoek dat donorkinderen via de rechter afdwongen, wees in 2019 uit dat Karbaat ook vrouwen met zijn eigen zaad bevruchtte. Hij verwekte zeker 68 donorkinderen.

Volledig scherm Jan Karbaat in de documentaire 'Het Zaad van Karbaat'. © VRT

Karbaat maakte zich ook schuldig aan seksueel misbruik. Dat bleek uit de documentaire ‘Het Zaad van Karbaat’, die begin vorig jaar uitgezonden werd. Meerdere vrouwen verklaarden daarin aangerand en soms bijna verkracht te zijn. Hij maakte volgens hen ook seksueel getinte opmerkingen.

Volledig scherm Merel-Lotte Heij, Joey Hoofdman, Wilma Huisman en Yonathan Heij werden verwekt met het sperma van Jan Karbaat. © ANP