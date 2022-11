Nederlandse Griek moet hotel in Athene deels afbreken omdat hij omwonenden zicht op Akropolis heeft afgepakt

Het gaat om een hotel van Coco-Mat, een bedrijf in luxebedden en -matrassen van twee Griekse broers, van wie er één getrouwd is met een Nederlandse en al jaren in Amsterdam woont. In Nederland heeft Coco-Mat vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem.

Prachtig uitzicht aan het zwembad

Het hotel in het centrum van Athene telt tien verdiepingen, met op het dak een zwembad en prachtig uitzicht over de Griekse hoofdstad en op de Akropolis. Nu nog wel, want als het aan de Griekse Raad van State ligt, worden de bovenste twee verdiepingen uiterlijk in februari gesloopt.



De gemeente Athene had nooit de bouwvergunning voor het hotel mogen verstrekken, oordelen de rechters. Gezien de nabijheid van de Akropolis had het ministerie van Cultuur dat moeten doen, na een advies van de landelijke archeologische commissie. Die zou in verband met de hoogte van het gebouw geen vergunning hebben afgegeven.

In 2020, een jaar na opening van het hotel, kwamen de rechters al tot een vergelijkbaar oordeel, maar daarmee deed de gemeente Athene niets. De stad krijgt nu drie maanden om de bovenste twee verdiepingen af te breken.

Het hotel van Coco-Mat in het centrum van Athene telt tien verdiepingen met op het dak een zwembad en prachtig uitzicht over de Griekse hoofdstad en op de Akropolis.

Grote overwinning

Het oordeel geldt als een grote overwinning voor de bewoners van de wijk Makrigianni, aan de voet van de Akropolis. Anders dan de aanpalende toeristenbuurten Plaka en Monastiraki, was Makrigianni tot enkele jaren terug vooral een rustige woonwijk.

Dankzij de sterke toename van het toerisme explodeerde de kamerverhuur en waren investeerders er als de kippen bij om lucratieve hotels te bouwen. Toen die wel erg hoog dreigden te worden en bewoners hun uitzicht ontnamen, volgden er acties. Een petitie kreeg binnen een mum van tijd de steun van tienduizenden Grieken.

Als het aan de Griekse Raad van State ligt, worden de bovenste twee verdiepingen van het hotel uiterlijk in februari gesloopt.

Hoogste

De Raad van State legt de verantwoordelijkheid voor dit debacle bij de overheid, onder meer omdat die geen duidelijke regels voor de bouw in Makrigianni had vastgesteld. Inmiddels zijn die er wel: geen enkel gebouw mag hoger zijn dan 24 meter. Het hotel van Coco-Mat, het hoogste in de wijk, gaat daar 9 meter overheen.

Schadevergoeding?

Het bedrijf wil niet reageren, maar het ligt voor de hand dat het een flinke schadevergoeding zal eisen. Toen de bouw begon, beschikte Coco-Mat immers over een vergunning.

Volledig scherm © REUTERS

