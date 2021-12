Nederlandse gemeente trekt erespeld van Belgische voormalige SS‘er in: “Met wetenschap van nu hadden we erespeld nooit uitgereikt”

Rechter­hand van drugsbaron Ridouan Taghi overge­bracht van Colombia naar Nederland

Saïd Razzouki, een van de hoofdverdachten in het Nederlandse liquidatieproces Marengo, is vanuit Colombia overgebracht naar Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een zitting in het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het OM beschouwt Razzouki als de rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

7 december