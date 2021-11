Nederlandse gemeente in Groningen opgeschrikt door aardbeving

In de afgelopen weken werden in de provincie Groningen diverse aardbevingen gemeld. Vorige week was er een beving in het dorp Westeremden. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.

De zwaarste aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. In 2019 was er een beving met een kracht van 3,4 van bij het dorp Westerwijtwerd. In datzelfde jaar waren ook aardbevingen in Garrelsweer, met een kracht van 2,5 en 1,9.