Nederlandse experten geven groen licht voor versoepelingen en kortere isolatie na besmettingen

Cafés mogen tot 1 uur open blijven, en iemand die besmet is met het virus hoeft niet zeven, maar vijf dagen thuis te blijven, "mits deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is".



Over de voorgestelde maatregelen zegt het OMT dat die "waarschijnlijk slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de intensive care". Daarom zijn ze "verantwoord", zeggen de adviseurs, wier advies belangrijk is voor de regering.