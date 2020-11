Nederlandse experten adviseren om kerst met maximaal zes gasten te vieren, Vlieghe: “Situatie gaat dan nog altijd fragiel zijn”

Het Nederlandse adviesorgaan Outbreak Management Team (OMT), vergelijkbaar met Celeval in ons land, denkt dat mensen de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren, met een beperking van het aantal gasten per dag tot bijvoorbeeld zes. Ook hebben de experts een voorkeur om mensen alleen regionaal samen te laten komen. In ons land vindt infectiologe Erika Vlieghe het te vroeg voor dat soort adviezen.

In het vannacht gepubliceerde nieuwste kabinetsadvies staat ook dat het nooit te veel kan gezegd worden dat de coronaregels in acht genomen moeten worden, en in het bijzonder bij kwetsbaren en ouderen. Ook kunnen - bij een gepland bezoek aan ouderen/kwetsbaren - aanvullende maatregelen geadviseerd worden. Zo is het ook een optie om mensen bijvoorbeeld op te leggen om in de tien dagen voorafgaand aan de feestdagen en het geplande bezoek zich wat betreft bezoek en contacten met anderen al te beperken. Daarmee worden de risico’s later richting kwetsbare mensen zo veel als mogelijk verkleind.

Het OMT wil benadrukken dat het versoepelen van maatregelen rond de feestdagen een risico op nieuwe besmettingen met zich meebrengt. “Hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en opleving van de epidemie. Een besluit over al dan niet tijdelijke afschaling van maatregelen tijdens de feestdagen blijft daarom een politieke afweging."

Quote No way dat je veilig aan tafel kan zitten met zes mensen Infectiologe Erika Vlieghe

“Ik vind het vroeg om dat soort adviezen te geven. De Nederlandse situatie is gunstiger, maar ook daar nog altijd precair. Er is over dit al veel gezegd en gediscussieerd, maar no way dat je met de huidige situatie veilig aan tafel kan zitten met zes mensen. Tafelen is gezellig, maar risicovol. Het is zo dat overdracht makkelijk kan ontstaan. Als je mensen wil zien, zie je die best buiten. Zeker voor de Belgische situatie is dat dus geen goed plan. De situatie met kerst gaat nog altijd fragiel zijn. We zouden beter energie steken in creatieve oplossingen binnen wat wel veilig is”, reageert infectiologe Erika Vlieghe.

Handhaving

Vlieghe stelt zich ook vragen bij de regiobeperking. “Hoe je dat gaat handhaven is dan de vraag. Ik denk dat minister Verlinden (minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, CD&V, red.) eens heel diep gaat zuchten. In dichtbevolkte landen is zo’n een regiobeperking een probleem. We hebben wel allemaal vrienden en familie in naburige provincies. En we weten allemaal hoe moeilijk een verbod op niet-essentiële verplaatsingen is. Zoiets is realistischer in Duitsland en Frankrijk waar de mensen veel meer in eigen regio blijven omdat die verder uit elkaar liggen.”

Kunnen we de Vlaming tot slot vragen om zich in quarantaine te plaatsen in aanloop naar de feestperiode? “Je moet daar ook heel realistisch zijn. Het is al moeilijk om mensen te overtuigen om in quarantaine te gaan als ze ziek zijn. Hoe ga je dat organiseren? Voor mensen met zelfdiscipline is dat op zich wel een goed idee. In uw kot blijven is een stap in de goeie richting. Maar eerst in quarantaine en dan je volledig laten gaan, is geen duurzame oplossing.”

Versoepelingen

Het Nederlandse kabinet heeft nog geen besluit genomen over de maatregelen met kerst en Nieuwjaar. Dat zal op 8 december gebeuren en worden aangekondigd, zeiden Rutte en De Jonge gisteravond. Gisteren kondigde premier Rutte een reeks versoepelingen aan in Nederland. Mensen kunnen vanaf morgen weer cultuur opsnuiven in theaters, musea, bioscopen en muziekzalen en weer plezier hebben in dierentuinen en pretparken. Ook kunnen Nederlanders weer gaan zwemmen, boeken uitzoeken in de bibliotheek en een gokje wagen in casino’s. Cafés en restaurants blijven voorlopig dicht.