Nederlandse douane vindt 478 kilo cocaïne in containers voor Belgisch bedrijven

Octopus-ben­de achter recordvang­sten cocaïne was verzot op peperdure schoenen van Louboutin

2 december Met 11 arrestaties en invallen in 25 panden is de Octopus-drugsbende verder opgerold. Deze jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost worden verantwoordelijk geacht voor de invoer van de recordvangsten van 4,2 ton, 3,4 ton en 1,2 ton cocaïne in de Antwerpse haven dit voorjaar. Bij de inbeslagnames in Antwerpen werden tussen april en juni al veertien jonge Nederlanders gearresteerd. Zij zitten nog altijd in voorarrest in België.