Nederlandse dief van schilderijen Vincent Van Gogh en Frans Hals krijgt acht jaar cel

De Croo na lunch met Tshisekedi: “Nieuwe dynamiek in relatie tussen België en Congo”

23 september Premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès hadden donderdagmiddag in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, een "constructief gesprek" met de Congolese president Félix Tshisekedi en diens minister van Buitenlandse Zaken Christophe Lutundula. Het viertal hield een werklunch, die in het teken stond van de "nieuwe dynamiek" in de relatie tussen de twee landen.