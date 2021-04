Nederlandse coalitiefracties in nachtelijk crisisoverleg, positie Rutte wankelt

Twee nieuwe verkenners in Nederland­se regerings­vor­ming na flater met leesbare documenten

25 maart Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden de nieuwe verkenners voor de vorming van een Nederlandse regering. Dat hebben de fractievoorzitters in de Tweede Kamer besloten in overleg met parlementsvoorzitter Khadija Arib, zo meldt het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Het is nog niet duidelijk wanneer de twee verkenners aan de slag gaan. Van Ark en Koolmees volgen Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) op, die vanmiddag hun taak neerlegden. Aanleiding was het uitlekken van notities over de verkenning via Ollongren, waardoor “zij hun werkzaamheden niet meer onbevangen konden voortzetten”.