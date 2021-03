Nederlandse cafébazen serveren drank tijdens protestactie: “We moeten angstpropaganda doorbreken”

Staan we plots dichter bij verstren­gen dan bij versoepe­len? Bouchez: “Als we niets méér gaan toelaten, komen we pas echt in de problemen”

1 maart Plots lijken we dichter bij strengere coronamaatregelen dan bij versoepelingen te staan, nadat het Overlegcomité vrijdag de pauzeknop indrukte. Want de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames gaan de verkeerde richting uit. “Dan is verstrenging altijd een mogelijkheid”, aldus vice-premier Vincent Van Peteghem (CD&V). Toch blijft de versoepeldruk vanuit de politiek hoog: “Pas de maatregelen aan de realiteit aan. Als we niets méér gaan toelaten, komen we pas echt in de problemen”, meent MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.