Nederlandse burgemeesters: ‘België, verbied verkoop vuurwerk aan Nederlanders’

Hoofdver­dach­te in zaak-Maddie McCann komt toch niet vervroegd vrij: speurders zetten hun onderzoek verder

20 november Het Duitse gerecht heeft vandaag de gevangenisstraf van zeven jaar bevestigd waartoe Christian Brückner wegens verkrachting veroordeeld was. De man is de hoofdverdachte in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann in 2007 in Portugal.