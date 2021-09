Nederlandse buitenlandminister Kaag stapt op na motie van afkeuring

Glazen lift brengt je naar hoogste punt van nieuw spectacu­lair uitkijk­plat­form over New York City

13:02 Manhattan heeft er nog maar eens een observatiedek bij. Summit One Vanderbilt nestelt zich in het fameuze rijtje met One World Observatory, de Empire State Building, Top of The Rock van het Rockefeller Center en de Edge in Hudson Yards. Allemaal bieden ze fabuleuze uitzichten op New York City. Maar het hoogste punt van het nieuwste uitkijkplatform in New York City bereik je ook nog eens met een adembenemende trip in een volledig glazen lift.