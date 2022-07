Nederlandse boeren voeren weer actie bij snelwegen: files door branden bij op- en afritten

Het gaat vooral om de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo in het midden van Nederland. Boeren staan er met tractoren bij op- en afritten van de snelweg. Langs de A28 bij Harderwijk zijn hooibalen in brand gestoken. Verder staan er boze boeren langs de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A25 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn.



Bij de afritten levert dat vertraging op, wat op de A1 en A50 voor lange files zorgt. Vanuit de richting Zwolle is de A50 dicht bij Apeldoorn, volgens de ANWB. Hetzelfde geldt voor de A28 vanuit dezelfde richting ter hoogte van ‘t Harde. Op andere plekken kan het verkeer via de vluchtstrook passeren.