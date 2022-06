“Nederlandse boeren onderweg naar politiebureau Apeldoorn om opgesloten collega’s te bevrijden”

De burgemeester van de Nederlandse gemeente Apeldoorn heeft een noodverordening uitgevaardigd. Aanleiding is een groep boeren die onderweg is naar het lokale politiebureau voor een bevrijdingsactie. In het cellencomplex zouden namelijk negen mensen zitten die gisteravond bij de protestacties werden opgepakt. De afrit op de A1 richting Apeldoorn werd inmiddels afgesloten door de politie.

De politie staat met zo’n tien voertuigen en meerdere motoren opgesteld bij de snelwegafrit. De weg is afgezet voor alle verkeer. Er staan ook een wiellader en een sleepwagen klaar om indien nodig tractoren weg te slepen. Boven het gebied cirkelen twee politiehelikopters.

Volledig scherm De politie heeft de toegang naar Apeldoorn vanaf de snelweg A1 afgesloten. © ANP

De noodverordening geldt vanaf 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente. Met de noodverordening kan de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden. Mensen die na een verzoek niet vertrekken kunnen door de politie aangehouden worden.

Privéwoning belaagd

Nederlandse boeren voeren al enkele weken protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Vooral minister Christianne van der Wal is kop van Jut, gisteren werd haar privéwoning belaagd door boze boeren die door een politieblokkade drongen.

Volledig scherm © ANP

Aanleiding voor het protest is een plan dat de minister van Natuur en Stikstof onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Volledig scherm © ANP

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister standhouden.

Volledig scherm © ANP

Ook in Vlaanderen

De stikstofproblematiek speelt ook in Vlaanderen. Begin dit jaar heeft de Vlaamse regering het stikstofakkoord afgesloten, dat bepaalt onder meer dat 41 landbouwbedrijven met een rode code — de zogenaamde ‘piekbelasters’ — hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. Die lijst met ‘piekbelasters’ bestond in een eerste versie in 2014 nog uit 135 bedrijven, werd na kritiek in 2015 teruggebracht tot 54 bedrijven en in het recente krokusakkoord van de Vlaamse regering bleven er nog 41 over.

Toch blijft het stikstofakkoord ook bij de Vlaamse boeren veel weerstand oproepen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) diende vorige week nog een klacht in na bedreigingen bij een boerenprotest in Merksplas. Bij dat protest was er een pop aan een galg gehangen met daarbij het opschrift “Demir aan de strop”.

