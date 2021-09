Nederlandse avonturier (63) al maand spoorloos op Atlantische Oceaan

Zijn familie noemt de man een avonturier, die vaker lange afstanden zeilde in de Noorse Zee. De inwoner van Haarlem (Noord-Holland) had zijn familie toegezegd op 22 augustus contact met ze op te nemen. Toen hij dat een week later nog niet had gedaan, zocht de familie contact met de Nederlandse kustwacht. Die deden op hun beurt weer navraag bij hun IJslandse collega's, die meteen actie ondernamen.