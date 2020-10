Nederlandse agent (28) overleeft botsing niet bij interventie om aangereden dier weg te halen

Onveilige situaties voorkomen

De automobilist die achterop de politiewagen reed, is een 36-jarige man uit Helmond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en inmiddels weer thuis. Uit onderzoek is gebleken dat hij geen alcohol of drugs heeft gebruikt. De man is formeel aangemerkt als verdachte. Hij wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de aanrijding. Het onderzoek moet uitwijzen of hem iets te verwijten valt.

“Ons politiehart huilt”

Op sociale media delen agenten van hoog tot laag in rang nu massaal een blauwe band op een zwarte achtergrond als steunbetuiging. Zo schrijft de politie-eenheid Veldhoven Waalre (Noord-Brabant) op Instagram over het verlies van hun collega. ‘Ons politiehart huilt....Met een enorme brok in onze keel maken we dit bericht’, staat er. ‘We denken aan alle nabestaanden en aan alle betrokken collega’s. Dit is een klap die onze hele familie keihard raakt. Meer woorden hebben we nu even niet...We will take it from here, brother in blue.’”