Nederlandse advocate Weski mogelijk doorgeefluik tussen drugsbaron Taghi en Italiaanse maffia

Groot drugsnet­werk opgerold dat soldaten aan frontli­nies in Oekraïne bevoorraad­de

De Oekraïense politie heeft een drugsnetwerk ontmanteld dat “op industriële schaal” psychotrope stoffen produceerde in drugslaboratoria over heel het land. “Drugsdealers zijn de voorbije maanden bijzonder actief in de buurt van de frontlinies”, meldt de politie. “Dat kan de paraatheid van de troepen ondermijnen.”