Nederlandse advocaat Inez Weski opgepakt op verdenking van doorspelen informatie aan drugsbaron Taghi

Geschrokken reacties

Advocaat Onno de Jong, die samen met Peter Schouten tot voor kort de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces, reageert geschrokken. “Een bekende advocaat die in zo’n prominent proces wordt aangehouden: ik ben er behoorlijk van ondersteboven. Dit is nog nooit gebeurd. Dit betekent voor haar een enorme klap, maar ook voor de advocatuur. We moeten tegelijkertijd voorzichtig zijn, omdat we nog geen flauw idee hebben wat precies de verdenkingen zijn en wat de omstandigheden zijn. Maar ook als dadelijk blijkt dat er niks aan de hand is, dan is de schade al aangericht.”