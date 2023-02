Nederlandse actiedag levert bijna 89 miljoen euro op voor Turkije en Syrië

Een nationale actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, heeft in Nederland bijna 89 miljoen euro opgeleverd. Dat is woensdag bekendgemaakt aan het eind van een speciale tv-uitzending op de Nederlandse zender NPO1.

De actie Giro555 - vergelijkbaar met het Consortium 12-12 in België - werd woensdag gesteund door verschillende Nederlandse radio- en televisiezenders. Om 22.15 uur was met het initiatief exact 88.921.469 euro opgehaald, maar het totaalbedrag kan nog verder oplopen.

Ook de Nederlandse regering deed een duit in het zakje. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher had woensdagochtend al bekendgemaakt dat de regering 10 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor Giro555. Dat bedrag komt bovenop de 10 miljoen die de Nederlandse regering vorige week al had opzijgezet voor noodhulp in Syrië.

"Het is overweldigend hoeveel geld er gegeven is door heel Nederland", reageert actievoorzitter Michiel Servaes. "Er zijn zo ongelooflijk veel mensen in actie gekomen door ons panel te bellen of online te doneren.”

Met het opgehaalde geld willen de elf deelnemende hulporganisaties duizenden mensen in Turkije en Syrië van eten, onderdak en medische zorg voorzien.