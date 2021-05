Nederlands vaccinatieprogramma maandenlang lek: “Iedereen kon voordringen”

Zorgmedewerkers waren begin januari als eersten in Nederland aan de beurt voor inenting. Sommige zorginstellingen hadden de uitnodigingsbrief online gezet voor hun medewerkers. RTL-verslaggever Daniël Verlaan werd daarop gewezen en zette bij wijze van experiment zo'n brief op zijn eigen naam.

De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) controleerde later wel of de naam op de brief overeenkwam met de naam op zijn identiteitsbewijs, maar niemand controleerde of hij in de zorg werkte. Ook op de vaccinatielocatie zelf werd hij gewoon doorgelaten. Toen hij op het punt stond de prik te krijgen, zei hij dat hij journalist was en dat een ander het vaccin kon krijgen.