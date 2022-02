Nederlands schip verliest 30.000 liter brandstof bij Canadese kust: “onopzettelijk vervuilingsincident”

Amerikaan­se politie­agent duwt elleboog in de nek van zwarte student tijdens hardhandi­ge arrestatie

Bovenstaande beelden tonen hoe een Amerikaanse politieagent een zwarte student met geweld in bedwang houdt. De agent plaatst zijn elleboog in de nek van de student. Hij duwt de 24-jarige ook met zijn hoofd in de sneeuw. De vriendin van de student vraagt de agent om te stoppen. Maar die wil daar niets van weten. De aanleiding van de hardhandige arrestatie was een ruzie tussen de student en zijn vriendin. Wie de politie had opgeroepen, is niet duidelijk. De student sprak de agent aan omdat die respectloos was tegen zijn vriendin. Daarop reageerde de politieagent met een hardhandige aanpak. De interventie wordt nu onderzocht.

11 februari