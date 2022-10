Nederlands politicus Thierry Baudet verklaart zich nu zelf toch aanhanger complottheorieën

Lang ontkende de Nederlandse politicus Thierry Baudet dat hij complottheorieën zou aanhangen, maar in een online-interview verklaart hij zich nu een “samenzweringstheoreticus”. Hij claimt dat de wereld bestuurd wordt door “reptielen”. Baudet beweert verder “echt blij” te zijn met de oorlog in Oekraïne. “Ik hoop dat Rusland wint.”

“Malle verwijten”, zo reageerde Baudet, leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie, twee jaar geleden nog op aantijgingen dat hij complotten zou aanhangen. Maar in een interview op de website Geopolitics and empire noemt Baudet zich inmiddels wel degelijk een aanhanger van samenzweringstheorieën.

In het vraaggesprek stelt hij onder meer dat de wereld “wordt bestuurd door reptielen”. Baudet: “Ik ben een conspiracy theorist. Ik geloof dat we worden bestuurd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen. Maar ik geloof niet dat nationale politici samenzweren. Zoals een vriend van mij zei: ze zijn zo stom, je hoeft ze niet eens om te kopen. Dat geloof ik ook.”

Metafoor

Via Twitter liet hij daarna weten dat hij “reptielen” niet letterlijk bedoelde: “Natuurlijk was het een metafoor. Ik sprak over een samenzwering achter de schermen van globalisten, geheime diensten, psychopaten — waardoor de democratie en de vrijheid verdwijnt. Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines, gevoellozen kortom.”

Politicus Thierry Baudet in de Nederlandse Tweede Kamer, nadat het voltallige kabinet de zaal had verlaten vanwege opmerkingen van de FvD-leider.

De leider van Forum voor Democratie omarmt met zijn uitspraken de complottheorie van de Britse schrijver en ex-journalist David Icke, die claimt dat “reptielenaliens” de controle over de aarde hebben gegrepen. Ze zouden ons volgens hem vermomd als mensen hun wil opleggen. Eerder merkte Baudet het werk van Icke slechts aan als “interessant”. Nu gaat hij dus een stap verder.

Poetin

Ook over de oorlog in Oekraïne stelde Baudet zich dit jaar maand na maand scherper op. Zo noemde hij de Russische inval in februari nog “verschrikkelijk” - al was het wel “te voorkomen geweest” en “de schuld van het Westen”. Maar inmiddels zegt Baudet “echt blij” te zijn met de oorlog in Oekraïne. “Eindelijk is er een front tegen de globalisten. Ik hoop dat Rusland zal winnen. Ik vind het fantastisch dat iemand als Poetin bestaat. Het is één van de meest hoopvolle dingen in de wereld vandaag de dag.”

Corona

Ook bij andere onderwerpen ging hij verder dan in het verleden. Zo claimde Baudet de afgelopen twee jaar met toenemende stelligheid dat wereldleiders de coronapandemie hebben “gebruikt” om hun grip op de bevolking te vergroten. Hij wijst onder meer naar het World Economic Forum, voor velen een lobbybijeenkomst van wereldleiders en industriëlen in Davos, maar voor Baudet een soort schaduwregering die met ‘Build Back Better’-termen globalisering wil doordrukken, op weg naar een door Baudet gehate “wereldstaat”.

Aanslagen 9/11

Nog in februari greep Baudet bovendien een debat in de Nederlandse Tweede Kamer aan om te beweren dat de aanslagen in de VS op 11 september 2001 níet door al-Qaida zijn gepleegd, maar “een false flag-operatie” was. Dat is een militaire vakterm voor een actie onder een valse vlag: je pleegt de aanslag zelf, maar laat het publiek denken dat het je vijand was. Baudet was “dat gaan inzien”, zijn “denkontwikkeling” had duidelijk gemaakt dat “het officiële 9/11-narratief” niet het juiste zou zijn geweest al die jaren. Zoals Baudet ook “vraagtekens” zet bij het feit dat de MH17 door een raket van een Russische brigade werd neergehaald.

Baudet verlaat de plenaire zaal in de Tweede Kamer.

Aarde plat

Wie zich verdiept in complottheorieën, ziet meer van dat soort onbewezen beweringen. Ufowaarnemingen zouden in de doofpot zijn gestopt, dinosauriërs zouden niet hebben bestaan en via chemtrails zouden er stoffen de lucht in worden geschoten. Aan de ufo’s en de dinosauriërs waagde Baudet al tweets. Zoals hij ook een uitzending loofde van Robert Jensen waarin werd gezegd dat de aarde plat zou zijn.

Vaak bedient hij daarmee vooral zijn eigen achterban, zijn online volgers, omdat de standpunten zo ver van zijn vak als Nederlands Kamerlid liggen, dat ze verder geen aandacht krijgen. “Forum voor Democratie zal ophef zijn – of zal niet zijn”, schreef Baudet. En tegenstanders willen die ophef niet bedienen door te reageren.

Kremlinpropaganda

Andere Nederlandse partijen in de Tweede Kamer worstelen in toenemende mate met Baudet: wat spreek je tegen (en geef je aandacht) en wat niet? Hoewel hem “Kremlinpropaganda” wordt verweten, zitten ze zijn bijdrage vaak wat gelaten uit. Al liep het voltallige kabinet vorige maand wel de debatzaal uit, nadat Baudet had gesuggereerd dat D66-leider en minister Sigrid Kaag in haar studententijd in Oxford zou zijn gerekruteerd als spion.

Of Baudet bang is voor het label van complotaanhanger? Waarschijnlijk niet. In een interview zei hij eens over het woord ‘complot’: “Het wordt als scheldwoord gebruikt, maar betekent letterlijk dat er onderlinge afspraken gemaakt worden die je niet naar buiten brengt.”