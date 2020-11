Nederlands minister: “Pedojagers zijn helemaal fout, we leven niet in een cowboy-maatschappij”

Dat ‘pedojagers’ vermoedelijk achter de dood op een 73-jarige inwoner van de stad Arnhem zitten is “fout, helemaal verkeerd”, zegt de Nederlandse justitieminister Ferd Grapperhaus. Het is volgens hem absoluut niet de bedoeling dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet dat verboden is. “Dan ga je ermee naar de politie.”

De minister vindt het belachelijk dat bij onze noorderburen het werkwoord ‘pedojagen’ al zo’n gebruikelijk begrip is geworden. “We leven niet in een cowboy-maatschappij”, merkt hij fijntjes op. Het laat wel zien dat het vaker voorkomt, onder andere doordat veel mensen de jacht op vermeende kindermisbruikers bespreken op onlineforums. Maar dat mag er nooit toe leiden dat mensen voor eigen rechter spelen, waarschuwt de christen-democraat Grapperhaus.

Dat is volgens hem ook niet nodig. “(In Nederland, red.) staan we wereldwijd heel hoog wat betreft de kwaliteit van onze opsporing en ook het vervolgen door het Openbaar Ministerie.” Mensen moeten dan ook gewoon met hun zorgen naar de politie stappen en daar “niet in gaan zitten roeren of hobbyen”.

Overigens betekent dat niet dat er geen samenwerking mogelijk is tussen de politie en mensen die denken iets verdachts op het spoor te zijn, voegt Grapperhaus eraan toe. “De politie heeft al een paar keer bij opsporing gebruik gemaakt van burgerinitiatieven, we hebben het programma Opsporing Verzocht. Dat zijn allemaal dingen waarbij de politie zelf aangeeft: laten we samenwerken.”

In een aantal “heel nare zaken”, bijvoorbeeld die van de door Michael P. vermoorde en verkrachte Anne Faber, heeft dat volgens de bewindsman geholpen. “Maar je moet niet als een soort zelfbenoemde opsporingsdienst of jaagdienst aan de slag gaan.”

Seksafspraak

De zeven verdachten van de fatale mishandeling in Arnhem hadden slachtoffer Jan (73) via internet verleid tot een seksafspraak. De Arnhemmer zou hebben gereageerd op een oproep in een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen. Op die manier zouden ze de confrontatie met hun slachtoffer willen aangaan. Het Openbaar Ministerie (OM) kon tegenover persbureau ANP niet bevestigen dat de man een pedoseksueel was omdat niet is gebleken dat de man vaker afspraken maakte met minderjarigen.

Het slachtoffer werd woensdagavond 28 oktober belaagd in de Spijkerstraat. Hij overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen.

Volledig scherm Politie-onderzoek na de feiten op woensdagavond 28 oktober. © ANP

In de zaak zijn zeven verdachten. Daarbij gaat het om zes minderjarigen en een verdachte van 18 jaar. Vier van hen zaten tot donderdag nog vast, maar de rechtbank besliste gisteravond dat twee van hen onder strenge voorwaarden naar huis mogen. De twee andere jongens blijven vastzitten.

Kans op herhaling

Bij de behandeling vond het OM dat er een verdenking is voor een lichtere variant van de eerdere beschuldiging van doodslag. De rechtbank is het daarmee eens. In alle vier de zaken is de verdenking ernstig en een kans op herhaling aanwezig, zo meldt het OM. Voor de twee die naar huis mogen ligt er een stevig plan om er voor te zorgen dat de jongens niet opnieuw de fout in gaan, zo stelt het OM. Voor de andere twee verdachten ligt zo’n plan er nog niet.

Volledig scherm Mensen leggen bloemen neer tijdens de stille tocht op 7 november. © AFP