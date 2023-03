Nederlands meisje (9) op straat in Zweden in buik gestoken: beelden tonen hoe omstanders verdachte vasthouden

Nederland­se rechtbank spreekt verdachte moordzaak vrij die veroor­deeld was tot 30 jaar cel

Het gerechtshof in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch heeft vandaag in beroep Sergio K. vrijgesproken van betrokkenheid bij moord. De uitspraak is opvallend, want in januari 2018 had een rechtbank hem nog tot 30 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de moord op Sven Prins (30).