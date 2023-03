Nederlands-Limburg wil betrokken worden bij gesprekken over IJzeren Rijn tussen België en Duitsland

De Nederlandse provincie Limburg wil meepraten over een nieuwe spoorverbinding voor goederenvervoer tussen België en Duitsland. België is vragende partij voor de heropening van de IJzeren Rijn, maar Nederlands-Limburg zet de hakken in het zand. De provincie vreest alleen maar last te hebben van die spoorweg en heeft daarom donderdag een bezorgde brief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur in Den Haag.