Nederlands koppel overleden na val van rotsen tijdens wandeling in Zuid-Frankrijk

Chinese ambassade bekriti­seert Duitse minister nadat ze conflict in Taiwan vergelijkt met Russische invasie in Oekraïne

De Chinese ambassade in Berlijn heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock vrijdag op de vingers getikt voor haar opmerking over de relatie tussen China en Taiwan. Baerbock had gezegd dat het onaanvaardbaar is dat een groter land een zwakker buurland aanvalt.

5 augustus