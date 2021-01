Nederlands kabinet wankelt door toeslagenaffaire, premier Rutte: “Vrijdag praten we over politieke gevolgen”

Het Nederlandse kabinet spreekt vrijdag verder over de politieke gevolgen van de veelbesproken toeslagenaffaire, die het kabinet van premier Rutte in volle coronacrisis doet wankelen.

Bij de zaak die bekend is komen te staan als ‘de toeslagenaffaire', zijn zo'n 260.000 ouders tussen 2013 en 2019 onterecht slachtoffer geworden van fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag of slachtoffer geworden van een harde fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Een parlementaire commissie schreef een vernietigend onderzoeksrapport over de zaak, waar voorlopig nog geen politieke gevolgen aan zijn gegeven.

Lees ook Nederland maakt zich grote zorgen om Britse coronavariant en verlengt lockdown tot 9 februari

Daar kan vrijdag dus verandering in komen, maar premier Rutte wilde daar gisteravond na een extra ministerraad over de toeslagenaffaire nog niet al te veel op vooruitlopen. Volgens Rutte was er vooral gesproken over de kabinetsreactie op het "zeer ernstige rapport van de parlementaire onderzoekscommissie". Daarbij kwamen volgens de premier een aantal onderwerpen aan bod. "Hoe voorkom je dit soort verschrikkelijke zaken? Hoe zorg je dat informatie naar journalisten en de Kamer gaat, dat er geen twijfel is dat dat zo ruimhartig mogelijk gebeurt?”

Mogelijk aftreden kabinet

Rutte verwacht "gezien de discussie vanavond, dat we er vrijdag uitkomen. We zijn het vergaand eens". Over de politieke gevolgen, met als ultieme consequentie het aftreden van het kabinet, ging het volgens de premier niet. "Dat zal vrijdag ook spelen, daar kan ik u pas over berichten als we die discussie hebben gehad."

Wat de uitkomst van het overleg over de politieke gevolgen ook zal zijn, Rutte denkt dat het geen gevolgen zal hebben voor de aanpak van de coronacrisis. Hij denkt dat de coalitie en de meeste oppositiepartijen willen dat “het kabinet mentaal, praktisch missionair is op het bestrijden van de coronacrisis”.