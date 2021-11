Nederlands ‘Hof van Cassatie’ doet uitspraak in aanslepende Yukos-zaak

57 miljard dollar

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland die beslissing ongedaan te maken, maar in beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk.

Ballingschap

De ex-aandeelhouders, verenigd in GML Limited, zeggen voorafgaand aan de uitspraak vertrouwen te hebben in de uitkomst, aldus een woordvoerder. Rusland gaf geen commentaar. Chodorkovski, die een decennium in de gevangenis heeft doorgebracht en nu in ballingschap in Londen leeft, is geen partij in de zaak.